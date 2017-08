Comme hier avec Yakuza Kiwami je vous propose les premières minutes de White Day dans sa version PC (20 premières minutes) sans commentaires, mettez le son à fond et profitez de l'ambiance. Au début on laisse les voix anglaises pour les passer en coréen par la suite, à vous de jugez !



Ce jeu sort également sur PS4 vous le savez certainement et est un remake d'un jeu sorti en 2001 en Corée.







Je remets Yakuza pour les intéressés !





