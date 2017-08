Toadman Interactive (Bloodsports TV) annonce un hybride de TPS et d'A-RPG a la sauce Dark Soulienne prevu pour PS4, One et PC.Situé dans un monde fantastique futuriste s'effondrant après un événement, le jeu met le joueur dans la peau d'une arme vivante dont le but est de mettre un terme au cataclysme et de sauver le Cosmos.Le titre reprendra la formule d'un Souls a savoir un jeu exigeant, difficile, des morts qui vous ramènerons a un point spécifique de la carte tout en vous faisant perdre vos récompenses là ou vous avez été vaincue.Le Cosmos se compose de nombreux mondes, dont certains seront visitable dans le jeu. Tous les mondes sont connectés via un réseau connu sous le nom de Stream. En explorant le Stream et en recueillant des indices, des engins et des récompenses, vous deviendrez une arme assez forte pour sauver le Cosmos.En ce qui concerne pourquoi c'est vous qui devez sauver le Cosmos, c'est quelque chose que vous découvrirez lorsque vous jouerez. L'histoire est écrite par une équipe composée d'Anne Toole (The Witcher) et Adrian Vershinin (Killzone: Shadow Fall et Battlefield 1).