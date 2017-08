Nintendo proposera une édition limitée pour Fire Emblem Warriors. Et cette fois, pas d'Amiibo ni de statuette, juste l'OST sur CD et des cartesA l'intérieur, nous retrouverons:Le tout pour .... bah pas de prix pour le moment, mais j'espère pas 80€.Le jeu lui sortira le 20 Octobre. Un mois chargé ce mois d'Octobre.

posted the 08/22/2017 at 10:05 AM by leblogdeshacka