C'est désormais officiel. Les créateurs des Eggerland (Lolo et Lala) et des franchise Kirby et Super Smash Bros (Nintendo) sont actuellement sur le point de sortir leur tout premier jeu mobile. Un jeu mobile avec un tout nouveau personnage et qui sera disponible dès cet automne.C'est par le biais de sa nouvelle marque "Hal Egg" que Hal Laboratory développera et publiera spécifiquement des jeux pour le marché mobile.N'attendez pas à y voir Kirby ou Qbby cependant (qui appartiennent à Nintendo)...