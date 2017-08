Voici une Information autour du jeu Rise of the Tomb Raider :Un comparatif entre ces trois versions peut être visionné ici :Cette comparaison est basé sur le trailer 4K dévoilé récemment sur Xbox One X, la version Ps4 tourne en 1080p avec le mode effet visuels amélioré activé, et la version PC en 4K. Pour rappel, le Patch sur Xbox One X sortira le 07 novembre prochain, en même temps que la console…Source : https://skewednet.net/2017/08/21/rise-of-the-tomb-raider-xbox-one-x-vs-ps4-pro-vs-pc-4k-graphics-comparison/