Nintendo décide enfin de lâcher la première vidéo de la Super Famicom Mini, avec les présentations des jeux (par ordre des années de sortie). On notera le joli gag pour la présentation de Star Fox 2.



On peut aussi remarquer que l'interface semble être la même que celle de la Nes mini avec 4 slots de sauvegardes par jeu.



Pour ma part, le meilleur jeux de cette console se trouvent en 1994, et je sens que je vais passer en mode rétro pour un certain temps: