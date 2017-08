Beaucoup regardent ou lisent la série Games of Thrones à travers la série télévisé ou encore les livres mais nombres d'entre nous ne connaissent pas vraiment les origines des continents de Westeros et de Essos, des tribus et peuples qui y ont vécu ou encore le commencement avec les Andals et les premiers hommes.A force de recherche, je suis tombé récemment sur le compte Youtube de Sowillo qui à travers d'épisodes intitulé "" toujours en cours, nous compte les origines en français du commencement dans GoT.Je vous conseille vivement de regarder car c'est vraiment très instructif et très bien raconté et illustré.