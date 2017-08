Voici une Information autour de la Xbox One X :Selon Jez Corden, les réservations sont déjà au-dessus des espérances de Microsoft, avec même une large avance. Un début qui s’annonce donc prometteur. Il faudra voir sur le long terme si les ventes suivent. Pour rappel, la Xbox One X sortira le 07 novembre prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1421968

Xbox One

Who likes this ?

posted the 08/21/2017 at 07:47 PM by link49