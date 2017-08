D'après le peu d'éléments disponible à l'heure actuelle, on peut juste dire qu'il s'agira d'un jeu d'horreur narratif dystopique en vue à la première personne qui se déroule à l'intérieur d'un immense navire imaginé par Nikola Tesla. Dans la peau de Rose, une jeune journaliste à la recherche de sa soeur disparue, le joueur va vite découvrir que quelque chose ne tourne pas rond sur le paquebot. Très proche de BioShock en matière de direction artistique, Close To The Sun a l'air bien plus porté sur l'observation et la résolution d'énigmes que le hit d'Irrational Games, le trailer ne montrant aucune arme et un seul ennemi cyclopéen à moitié invisible. On en saura probablement davantage après la gamescom, où le jeu sera présenté sur les stands A012/A013/B014 du hall 4.1. Sortie prévue en 2018 sur PC et d'autres plates-formes pas encore précisées.