Actuellement en early access depuis déjà un long moment, le jeu du Studio Wildcard avait récemment décalée sa sortie pour apparaître à la fin de ce mois. Et l'on apprend aujourd'hui de la bouche, ou plutôt du Twitter, de Jeremy Stieglitz que le titre ne sera pas cross-platform PS4-X1. Et si le projet est viable, le directeur créatif d'ARK précise que Sony l'a tué dans l'oeuf, en répondant à un joueur sur le réseau social.

posted the 08/21/2017 at 05:42 PM by gat