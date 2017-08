Voici une Information autour de l’Editeur Electronic Arts :On commence bien évidemment avec le jeu FIFA 18.Star Wars Battlefront 2 était lui aussi présent.Need for Speed Payback a mis en avant la BMW M5.The Sims sortira sur PS4 et Xbox One, ainsi que sur mobile. The Sims 4 : Cats and Dogs sortira lui le 10 novembre 2017.Fe sortira aussi sur Nintendo Switch.Battlefield 1 aura son mode Incursions. Battlefield 1 Revolution est une version qui contiendra tous les contenus supplémentaires sortis à ce jour. Voilà ce qui clôt cette conférence…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1421902