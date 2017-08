10 ans. C'était le 21 aout 2007 (le 29 en Europe). Voila (deja) 10 ans que l'immense jeu de K. Levine s'est échoué sur nos consoles. Un jeu, et plus généralement, une série immense à mes yeux. Probablement mon jeu de la gen passée et mon FPS préféré. Cette ambiance de dingue, son OST, ses persos tous plus barges et torturés les uns que les autres et surtout Rapture. Rien que d'y repenser, je frémis ^^ (idem quand je me remémore la fin de Infinite et BaS2 avec Elizabeth).2K Games n'a pas manqué de célébrer les 10 ans de l'une de ses plus belles licences avec un petit trailer retraçant rapidement les 3 jeux :L'éditeur en profite également pour annoncer une édition spéciale de Bioshock pour fêter les 10 ans, la BioShock 10th Anniversary Collector's Edition :Une édition pas très originale selon moi mais c'est dans l'air du temps avec les collectors actuels. Elle n'arrivera d'ailleurs pas chez nous puisque réservé aux États-Unis. Toutefois pour les intéressés, elle coute 199$ et est disponible sur le magasin en ligne de 2K.Mais pour finir sur une bonne note, quelques morceaux de l'OST du premier Bioshock qui raviveront à coup sur pas mal de souvenirs à certains d'entre vous :Sander Cohen, ce fouMerci Monsieur Levine et son équipe.