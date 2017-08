Voici une Information autour du jeu Horizon Zero Dawn :Il y a peu, le jeu obtenait un mode ultra difficile, entre autres. Aujourd’hui, le patch 1.32 ajoute un nouveau mode de difficulté, le mode plus facile. En effet, en activant se mode, Aloy inflige plus de dégâts à ses ennemis et a une meilleure défense. Ceci devrait permettre à ceux qui ont du mal de finir le jeu en attendant la sortie de la première extension, The Frozen Wilds, qui sortira le 07 novembre prochain…Source : http://twinfinite.net/2017/08/horizon-zero-dawn-patch-easier-difficulty/