Jusqu'à présent, tout studio japonais désirant se faire connaître sur Kickstarter devait passer par une entreprise basée dans l'un des territoires reconnus par la compagnie, comme lorsque Masaya Matsuura et Keiichi Yano avaient besoin de PQube pour présenter leur Project Rap Rabbit. On trouve d'ailleurs depuis le départ des titres japonais parmi les plus gros cartons du financement participatif, Shenmue III et Bloodstained en tête. Les développeurs japonais peuvent désormais contacter Kickstarter pour faire partie des prochaines propositions de la plateforme. Pour le public japonais, il sera aussi bien plus simple de contribuer aux projets puisque le site sera bientôt disponible dans leur langue. Kickstarter est actuellement disponible dans plus de 20 pays, dont la France depuis mai 2015.