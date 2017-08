Vous avez certainement paramétré un certain nombre de choses particulières sur votre Xbox One actuelle et vous n’avez pas envie de tout refaire sur la Xbox One X ? Pas de problème, vos paramètres pourront être transférés d’une console à une autre via un espace de stockage externe (clé USB ou disque dur externe par exemple).Vous n’avez pas envie d’attendre des heures à télécharger les mises à jour 4K des jeux quand vous allez déballer la Xbox One X ? Sachez qu’il sera possible de télécharger les assets des jeux optimisés Xbox One X en avance. Plus de 100 jeux optimisés Xbox One X sont déjà prévus. Vous pourez ainsi transférer tout ça via un dispositif de stockage externe vers la Xbox One X pour être prêt le jour J.Lorsque vous branchez une nouvelle Xbox One chez vous et qu’elles sont connectées sur le même réseau Internet, vous pourrez également récupérer facilement tous les jeux qui sont sur votre autre console. Et comme tous les périphérique Xbox One fonctionneront sur la Xbox One X, vous pourrez également brancher le disque dur externe qui vous sert aujourd’hui pour stocker vos jeux. Il sera reconnu tout de suite comme avant et vous n’aurez rien à faire de plus que de le brancher sur votre nouvelle console.