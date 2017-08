Hier nous avions pris connaissance via un magazine Allemand d'un jeu développé par, Biomutant un jeu de typeAujourd'hui c'estqui se charge de nous dévoiler avant l'heure des images du jeu ainsi que son, rien que ça... mais aussi un descriptif de ce que sera cette nouvelle IP sortie de nulle part.Voici quelques images :est un jeu en monde ouvert post-apocalyptique se déroulant sur, undu héro et de ses véhicules comme leet autres la progression également du personnage de par...Nous attendrons l'officialisation du studio pour en savoir plus, au vu des pièces rapportées difficile de continuer à croire qu'il s'agit encore d'une rumeur.Pour terminer, le jeu sortirait débutsur