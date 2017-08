Amazon.com a publié la fiche du jeu en avance et livre quelques infos !On découvre ainsi qu'il s'agit d'un Action-RPG en monde ouvert qui se déroule dans un univers post-apocalyptique. Il proposera des combats en temps réel avec une jouabilité variée (corps à corps, armes à feu et capacités spéciales) et une progression du personnage (surement avec différents niveaux). L’exploration se déroulera dans 3 mondes différents : sur terre, en sous-sol et dans un petit système solaire. Le personnage se déplacera évidemment à pied mais aussi en ballon, jetski et vaisseau spatial. Il sera d'ailleurs possible de le personnaliser lui et ses véhicules, mais aussi d'améliorer ses capacités et ses armes. Enfin, l'aventure sera raconté par un narrateur avec lequel il sera possible d’interagir afin de créer notre propre histoire.Bref, difficile de ne pas voir de nombreux points communs avec l'excellent StarFox Adventures sorti en 2002 sur Gamecube. Le héros ressemble même à notre bon vieux Fox McCloud !+ d'infos et d'images : http://www.geekmpt.com/2017/08/biomutant-le-starfox-adventures-de-la-one-ps4.html