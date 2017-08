Perso, je voyais un prix aux alentour de 19.99€ c'est des remasterd quand même. Et bien non, Microsoft sortira DisneyLand Adventures au prix de 29.99€. Perso, je trouve ça cher pour un jeu 360 Kinect. Il arrivera le 31 octobre 2017

Microsoft à annoncé hier 3 jeux Kinect sortis sur 360. Disneyland Adventures, Pixar Rush et Zoo Tycoon.

posted the 08/21/2017 at 12:47 PM by leblogdeshacka