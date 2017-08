*MINIMUM :



Résolution : 720p (30 fps)

OS : Windows 10

Architecture : x64

DirectX : DirectX 12 API, Hardware Feature Level 11

RAM : 8 GB

RAM de la carte graphique : 2 GB

Processeur : Intel i5-750 2.67 GHz

Carte graphique : NVIDIA GT 740 or NVIDIA GTX 650 or AMD R7 250X





*RECOMMANDÉE :



Résolution : 1080p (60 fps)

OS : Windows 10

Architecture : x64

DirectX : DirectX 12 API, Hardware Feature Level 11

RAM : 8 GB

RAM de la carte graphique : 4 GB

Processeur : Intel i5 4460 3.2GHz

Carte graphique : NVIDIA GTX 670 ou NVIDIA 1050 Ti





*PÉRIPHÉRIQUES COMPATIBLES :



Microsoft : Manettes 360, One, One Elite, One S/X

Sony : Manette Dual Shock 4

Fanatec : Volants CSR, CSR Elite, ClubSport V1, ClubSport V2, ClubSport V2.5, CSL

Logitech : Volants Driving Force Pro, Driving Force GT, MOMO, G25, G27, G29, G920

Thrustmaster : Volants RGT, T100, T150, T150 Pro, T300 RS, T300 RS GT, T300 Ferrari, T300 Ferrari GTE, T300 Ferrari Int, TS 500 RS, TS-PC Racer, TS-Xbox, TX 458, TX Leather, 458 Spider, TMX, TMX Pro

Mad Catz : Volant Pro

Le titre de Turn 10 est toujours prévu pour le 3 octobre 2017 sur Xbox One & W10.