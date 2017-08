L'embargo sur le jeu Yakuza Kiwami vient de tomber, et le jeu reçoit des notes favorables :Everyeye.it 9/10Dualshockers 9/10Attack of the fanboy 9/10Trusted Reviews 9/10Digitally Downloaded 9/10Hardcore Gamer 9/10Hobby Consolas 8,9/10Spaziogames 8,5/10PSlifestyle 8,5/10XGN 8,5/10Eurogamer Italy 8/10Destructoid 8/10Gamespot 8/10CG Magazine 8/10IGN 7,9/10Polygon 7/10Push Square 6/10Le jeu récolte d'un beau 18/20 sur jv.comJ-7

posted the 08/21/2017 at 07:35 AM by fandenutella