C'est grâce à une annonce de recrutement que nous apprenons que Monolith Soft prépare un action-rpg.Si la Switch semble être "évidemment" le terrain d'accueil de ce nouveau projet, on peut parier sans prendre de risque qu'il ne s'agira pas d'un "Xenoblade" mais bien d'une nouvelle IP, ce qui est pas plus mal.PS: Je me demande si Monolith/Nintendo vont aller chercher un partenaire comme Platinum Games (action/rpg...) ou From Software.Ils ont bien fait un partenariat avec Tetsuya Nomura pour Xenoblade 2.Voici les premières illustrations de cette prochaine bombe:Vivement plus de nouvelle de ce titre.