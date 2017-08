Voici une Information autour de la Xbox One X :Ça semble bien parti pour la Xbox One X. En effet, la console est en rupture de stock sur Amazon, dans de nombreux pays, seulement une heure après l’ouverture des réservations.Résultat, des consoles sont déjà en vente sur eBay, pour un prix autour des 650$. Certains essayent même de la vendre pour 1000$. Pratique courante de nos jours…Sources : http://thisgengaming.com/2017/08/20/xbox-one-x-project-scorpio-edition-is-out-of-stock-on-amazon-in-multiple-regions-after-only-one-hour/ et http://thisgengaming.com/2017/08/20/xbox-one-x-project-scorpio-edition-is-out-of-stock-on-amazon-in-multiple-regions-after-only-one-hour/

posted the 08/21/2017 at 06:26 AM by link49