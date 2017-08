Début 2020, coup de tonnerre: Microsoft annonce l'arrêt de la Xbox One X et met un terme à sa branche console. Comment on est on arrivé là ? Les Share Players vous répondent*



*Ceci est une fiction HUMORISTIQUE, respirez avant de commenter merci



P.S Emission enregistrée le 17 Aout 2017, durant laquelle nous évoquions la sortie de Zoo Tycoon en 4K sur Xbox One X....la réalité a dépassé la fiction...



Bon visionnage ;-)





The Share Players - https://youtu.be/sExQmP166O0