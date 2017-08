Voici une Information autour de la Xbox One :Assassin’s Creed’s Origins était de nouveau présent :PlayerUnknown's Battleground sortira également sur Xbox One en fin d’année :Jurassic World Evolution sortira l’été prochain :Le jeu ReCore : Definitive Edition a été officialisée. Le jeu sera gratuit pour ceux ayant déjà le jeu de base :Les jeux suivants auront du contenu supplémentaire et seront compatibles 4K :Forza MotorSport 7 se devait d’être là :La Xbox One X a eu un peu de promotion :States of Decay 2 s’est de nouveau montré :World of Tanks : War Story sortira le 22 août prochain :Le programme Xbox Design Lab, permettant de customiser sa manette, est disponible dans de nouveaux pays :On passe ensuite à divers jeux, dont :Sea of Thieves était de nouveaux présent :La Xbox One S Minecraft Edition Bundle a été annoncée :Les Bundles Xbox One S Middle Earth : Shadow of War on été annoncés :Cuphead a de nouveau été montré :Surviving Mars sortira en 2018 :La Xbox One X Project Scorpio Edition a été officialisée :Et voilà ce qui clôt cette conférence…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1421544