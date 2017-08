Pit56 apparemment un des plus grands collectionneurs Zelda de France et du monde nous fait découvrir l'ensemble de sa collection mais pas que le monsieur collectionne aussi nintendo de manière plus générale,metal gear,castlevania,resident evil et tout cela grâce a l'émission de Wahwah je viens chez toi de la chaîne youtube Backintoys tv qui mérite un tour si l'on aime le rétrogaming.





Backintoys tv - https://www.youtube.com/channel/UCy2_IMeOgTZ-NYsmGB2_qUw