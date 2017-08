Voici les jeux que je vais acheter en cette fin d’année :La 3DS est loin d’avoir dit son dernier mot, avec 6 jeux.La Nintendo Switch n’est pas en reste, avec 5 jeux, dont mes 2 plus fortes attentes en cette fin d’année : Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2.Ma Xbox One va se contenter de deux jeux, multi-plateforme.Rien sur Ps4 et PsVita de prévu pour ma part. Mais avec ce qui est sorti en ce début d’année et qui va sortir ce mois-ci, j’aurais de quoi faire.Et niveau Figurines Amiibo, je vais avoir de quoi faire. Décidément, 2017 aura été une année juste exceptionnelle…Source : member15179.html