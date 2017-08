Je ne parle pas de la qualité du jeu, j'ai suffisamment dit que the witcher 3 était un des goty 2016, mais les temps de chargement sur ps4 c'est un horreur, j'en reviens pas... Quand tu mets presque 1 minute à charger le jeu après une mort, alors que je joue en marche de la mort (donc je meurs bcp au début), alors que sur pc c'est 15 secondes, ca tue un jeu des conneries pareil...

Je parlerai même pas de quelques détails graphiques en moins, mais le jeu reste très beau sur ps4...



J'ai racheté le jeu sur ps4 à 40e pour profiter des dlc de l'édition goty et obtenir les succès sur ps4, mais je crois que j'aurais mieux d'acheter le season pass sur steam...



Heureusement que le jeu est toujours aussi agréable à jouer...



Quand tu vois qu'une ps4 a 8 go de ram comme mon pc mais qu'elle fait 4 fois moins bien le job...