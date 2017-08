Comme Stages, Costumes, ou Persos...Bambai Nandai (aussi connu sous le nom de Bandai Namco), prennent le temps de crée des stages, costumes, nouvelles GCs (dont 3 pour chaque perso S'IL VOUS PLAIT) et faire revenir des vétérans de la série pour un jeu .... Mobile. En laissant Tekken 7 (qui rappelons à passer 3 années en Exclue Arcade) moisir avec son Online tout pourri.Et c'est Capcom qui sont les mauvais et qui reçoivent le Bashing.J'y comprends rien!!

posted the 08/20/2017 at 02:03 PM by foxstep