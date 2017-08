: La plus puissante combinaison, Goku et Hit !? Le tournoi continue avec des combattants qui sont éliminés au fil du temps. Mais Hit est désavantagé face au(x) combattant(s) de l'Univers 11, c'est alors que Goku lui vient en aide, et... !?(Traduction DB-Z.com)

Who likes this ?

posted the 08/20/2017 at 09:49 AM by diablass59