Voici une Information concernant le jeu Uncharted : The Lost Legacy :Le plus intéressant reste l’offre de Leclerc.Il faudra rajouter 41 centimes à Carrefour.Amazon et Auchan vendront le jeu 32.99 euros.A la Fnac, il faudra débourser 33.99 euros.Boulanger vendra le jeu 39 euros.A Micromania, le jeu sera affiché à 39.99 euros.Pour rappel le jeu sortira le 23 août 2017…Source : member15179.html

posted the 08/20/2017 at 08:52 AM by link49