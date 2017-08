Hello,



Comment vas en ce dimanche ?



Venant juste de finir persona 5 et ayant Uncharted TLL , Rime et Prey à faire , je regardais la date de sortie des prochain jeux pour 2017...et là ça va faire mal...

Le mois d'octobre risque de mettre plusieurs personne sur la paille lol,

Alors on a,



Cuphead 29/09/2017

L'ombre de la guerre 10/10/2017

The evil within 2 13/10/2017

South park 2 17/10/2017

Assassin's creed Osiris 27/10/2017

Super Mario Odysee 27/10/2017

Wolfeinstein 2 27/10/2017

Horizon Frozen wild 7/11/2017



Putain autant de jeux le même mois , et même 3 sortie le même jour dont 2 jeux ultra attendu .



Et vous qu'allez-vous prendre en priorités ?