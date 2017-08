Bioware

C'est officiel, Bioware en a terminé avec Mass Effect Andromeda. Apres la fermeture de EA Montréal, pardon, l'absorption de Bioware Montréal, la licence est retournée entre les mains de Bioware Edmonton, studio créateur de la série.



Bioware vient d'annoncer que le patch 1.10 est le dernier concernant le "Single Player".

Il n'y aura donc plus aucun correctif ni aucun DLC pour le jeu, une première pour la série.



Pour connaitre le sort de l'arche Quarian il faudra vous tourner vers le cross media, qui soyons honnête, à part pour 1 ou 2 comic et les romans de Drew Karpyshyn n'a jamais été extraordinaire pour cette série.



Reste plus qu'a espérer que la série ne soit pas définitivement mise au placard & qu'on la verra revenir prochainement avec un nouvel opus d'une qualité égale voir supérieure à celle de la trilogie Shepard et ce avant dans 10 ans... :x