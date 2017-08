Voici une Information autour de la Xbox One :Selon le même revendeur qui a listé la Xbox One X Edition Project Scorpio, Microsoft annoncerait ce soir à la Gamescom 2017 un nouveau jeu, ayant pour nom de code Hollywood. Vu le prix, il semblerait que ça soit un jeu AAA, et il sortirait cette année. Réponse peut-être tout à l’heure…Source : https://www.thetechgame.com/News/sid=12361/new-xbox-one-game-codename-hollywood-leaked-before-reveal.html/

