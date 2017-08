Jeux Terminés

Je me suis laissé tenter pas ce petit jeu à 15 euros sur l'E-Shop de la Switch et je dois dire que je ne regrette pas le voyage!Hormis le design des persos, générique au possible, on a affaire à un très bon Zelda like qui mérite l'attention.Mignon, intelligent, avec une histoire qui tient la route, c'est un vrai plaisir de parcourire la mer et les îles que l'on y trouvent parsemées de donjons pas bien difficiles mais très plaisant à parcourir!Une très bonne pioche "après Zelda", et un jeu qui mérite largement le téléchargement!Bonne durée de vie, sachant qu'il doit me rester 2/3 heures pour le 100%.