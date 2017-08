SNK aurait dans sa besace plusieurs jeux de combats en cours de développement, nous en saurons plus en temps voulu.Concernant le retour de séries comme Fatal Fury ou Art of Fighting, le producteur Yasuyki Oda dit que c'est compliqué car il y a beaucoup de personnes a convaincre.Il n'y aura pas de version Enhanced pour KOF13 et il n'y a pas de nouveaux patch et de DLC en cours pour KOF14, mais les derniers DLC ont reçu un bon accueil et si de nouveaux devaient arriver un jour, il aimerait plutot faire de nouveaux persos que des costumes.Quand a un éventuel KOF15, il reste confiant.