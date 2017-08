Voici une Information autour de la Nintendo Switch :En cinq mois et demi seulement, la Nintendo Switch a déjà accueilli la centaine de jeux. Voici les jeux disponibles sur l’eShop :- I Am Setsuna- Snipperclips - Cut it out, together!- Shovel Knight : Treasure Trove- The Legend of Zelda : Breath of the Wild- Fast RMX- 1-2-Switch- Super Bomberman R- Just Dance 2017- Shovel Knight : Specter of Torment- Blaster Master Zero- ACA NEOGEO Metal Slug 3- ACA NEOGEO The king of FIghters ‘98- Voez- ACA NEOGEO Waku Waku 7- ACA NEOGEO Shock Troopers- ACA NEOGEO World Heroes Perfect- ACA NEOGEO Nam-1975- World of Goo- Human Resource Machine- Little Inferno- ACA NEOGEO The King of Fighters ‘94- The Binding of Isaac : Afterbirth+- New Frontier Days “Founding Pioneers”- ACA NEOGEO Neo Turf Masters- Othello- Has-Been Heroes- Snake Pass- ACA NEOGEO Metal Slug- Lego City Undercover- Vroom in the Night Sky- Graceful Explosion Machine- ACA NEOGEO Alpha Mission II- The Jackbox Party Pack 3- Mr. Shifty- ACA NEOGEO Samurai Shodown IV- Wonder Boy: The Dragon’s Trap- ACA NEOGEO Fatal Fury- Puyo Puyo Tetris- Kamiko- ACA NEOGEO Over Top- Mario Kart 8 Deluxe- TumbleSeed- ACA NEOGEO Blazing Star- NBA Playgrounds- Minecraft : Nintendo Switch Edition- ACA NEOGEO Garou : Mark of the Wolves- Dark Witch Music Episode : Rudymical- Thumper- ACA NEOGEO Galaxy Figh t: Universal Warriors- Disgaea 5 Complete- ACA NEOGEO The King of Fighters ‘99- Ultra Street Fighter II : The Final Challengers- Astro Duel Deluxe- ACA NEOGEO Last Resort- Shantae : Half Genie Hero- ACA NEOGEO Shock Troopers 2nd Squad- Cars 3 : Driven to Win- Mighty Gunvolt Burst- ACA NEOGEO Sengoku- Arms- Cave Story+- Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas- ACA NEOGEO Fatal Fury 2- Gonner- ACA NEOGEO Magical Drop II- Implosion- ACA NEOGEO Metal Slug 2- Bulb Boy- Vaccine- Shephy- Death Squared- I and Me- Levels+ : Addictive Puzzle Game- ACA NEOGEO Fatal Fury Special- De Mambo- ACA NEOGEO Samurai Shodown- Boost Beast- Splatoon 2- Fate/Extella : The Umbral Star- Overcooked Special Edition- ACA NEOGEO Super Sidekicks- Qbics Paint- Physical Contact: Speed- Namco Museum (Pac-Man vs. Free Multiplayer only version)- Namco Museum- Ultra Hyperball- Retro City Rampage DX- Strikers 1945- Slime-san- ACA NEOGEO Aero Fighters 2- Use Your Words- Gunbarich- Puzzle Adventure Blockle- Severed- Phantom Trigger- Flip Wars- Ironcast- ACA NEOGEO The King of Fighters 2000- Rocket Fist- Sonic Mania- Troll and I- The Jackbox Party Pack- The Jackbox Party Pack 2- ACA Neogeo Magician Lord- Sky RideDe quoi faire en attendant les nombreuses sorties à venir en fin d’année…Source : http://gamingtarget.com/article.php?artid=17157