News tombée dès le matin, personne n'en parle, pas de doute nous sommes bien dans une dimension parallèle sur Gamekyo !!! Du coup j'y poste rapidement en vous redirigeant vers le site "Eternia" qui a fait une vraiment jolie belle news "global" des informations dévoilées dans la journée.Un petit effort, je met les jaquettes qui illustrent Solgaleo, Lunala et Necrozma !La suite très bientôt! En tout cas j'aime beaucoup la nouvelle fonction photo instaurée, ça fais vraiment petit gadget de voyage dans un décor paradisiaque !

posted the 08/19/2017 at 04:57 PM by ratchet