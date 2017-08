Voici une Information autour du jeu Forza Motorsport 7 et de la Xbox One X :Le Studio Turn 10 Studios a tout fait pour améliorer la qualité graphique du jeu Forza Motorsport 7 sur Xbox One, Xbox One S et Xbox One X. Dans une interview avec OXM, Bill Giese a déclaré que le jeu aurait un éclairage dynamique, aussi bien sur Xbox One S et Xbox One X. Cette dernière, et évidemment la version PC Windows 10, aura en plus une caractéristique exclusive, permettant d'améliorer jusqu’à 6 fois le rendu d’un objet ou d’une scène. D'autres améliorations incluent des meilleurs effets de particules, par exemple. La densité de l'herbe a également été augmentée, tout comme l'audio a été amélioré.Pour rappel, le jeu Forza Motorsport 7 sortira le 3 octobre prochain, et la Xbox One X le 07 novembre…Source : http://gamingbolt.com/forza-motorsport-7-features-dynamic-cube-mapping-exclusively-on-xbox-one-x