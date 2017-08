Bien que plutôt fous pour enrayer, ceux qui souhaitent construire leurs propres niveaux Super Mario 64 vont sans aucun doute s'entendre avec l'éditeur en un rien de temps. Plusieurs niveaux sculptés avec la suite Super Mario 64 Maker ont déjà été partagés en ligne via la page de soumission de ROM, tandis que d'autres sont encouragés à créer des états de sauvegarde de leur travail et à les télécharger également.

Super Mario 64 Maker vise à fournir aux personnes intéressées par le piratage ROM une solution décente d'entrée de gamme pour créer leur propre monde 3D. Lors du démarrage de la ROM, vous serez accueillis par une toute nouvelle image de titre, puis vous l'emporterez dans une scène vide en attendant votre commande. En utilisant uniquement le pavé de commande seul, vous pouvez parcourir une large sélection d'objets, de plates-formes et d'ennemis dans le jeu, qui peuvent être placés partout où vous le souhaitez.

posted the 08/19/2017 at 04:33 PM by gunstarred