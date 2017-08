Hey Guys,je suis tombé sur la vidéo de ce gars et c'est vraiment pas mal (même si je vous le dit tout de suite ca n'amène pas grand chose ^^ mais c'est plutôt cool).Ca va dans le sens des propos de Kojima disant que tous les secrets n'étaient pas découverts.Place à la vidéoBONUS: Allez faites que Stef fasse partie du projet

Who likes this ?

posted the 08/19/2017 at 04:11 PM by ni2bo2