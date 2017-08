Lavient de perdre une annonce de taille on dirait : on sait depuis un petit moment quegarde sous le coude un Action-RPG mettant en avant des combats rapprochés, avec notamment du Kung-Fu, cet Action-RPG, c'est. En voici l'affiche complète :Quelques détails :- Le héros est un raton laveur (on dirait en tout cas) se battant avec une épée et maîtrisant le Kung-Fu. Oui, oui, il fait un peu penser à un mélange de Rocket Raccoon et de Guts de, rien que pour ça, day one quasi assuré pour ma part.- Monde ouvert.- « Fable post-apocalyptique ».- Action-RPG.- Développé par, studio indé' situé en Suède, fondé en 2015.- Sortie prévue début 2018.- Suret, comme d'hab'.Plus d'informations lors de laj'imagine, à moins quebalance un communiqué un peu plus tôt à cause de la fuite.En tout cas, ce projet m'intéresse fortement pour le moment, j'espère que le gameplay sera bon !