Voici une Rumeur concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Cette rumeur proviendrait d’un membre présent lors de l'événement de presse quand les personnages SSGSS, C16 et C18 ont été annoncés.Le jeu comporterait 34 personnages avec des personnages cachés et il y aura 4 DLC gratuits au lancement du jeu qui seront les costumes suivants :- Goku fermier- Dark Prince Vegeta- Grand Saiyaman- Tracksuit Android 18Le DLC costume Bandit Yamcha serait offert à ceux ayant participé à la future béta. Enfin, ces six personnages seraient jouables :- Ultimate Gohan : Gohan pendant la Saga Buu- Tien Shinhan- Yamcha- Kale : la Super Saiyan Berserk- Caulifla : la première femme Super Saiyan- Videl : la femme de GohanCes personnages seront peut-être dévoilés durant la Gamescom 2017…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=246467214&postcount=7435