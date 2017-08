En mattant ce trailer made by KOJIMA himself pour Metal Gear Rising:Ca qui m'a donné envie d'acheter le jeu (mais je crois que ca restera qu'une envie quand meme ^^), et je me suis mis a recherché la musique utilisée surtout celle de la 1ere partie.Et il se trouve que ce n'est autre que ce fameux BERGERSEN (que j'avais deja entendu d'ailleurs).Je vous met le lien de l'albumHurt (utilisée dans le trailer de MGR envoie ainsi que Illusions et Rada utilisé d'ailleurs dans un fanmade trailer de MGSV que je trouve mortel et que voici: