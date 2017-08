Valve va proposer des nouveaux contrôleurs pour le HTC Vive (et futurs casques) qui intègre le tracking des doigts pour saisir les objets avec ses mains, et un développeur a publié une vidéo des contrôleurs sur Lone Echo, un jeu Oculus Rift. Ca a l'air de super bien marcher !

