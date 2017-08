Actu

Slime Rancher est une simulation dans laquelle vous vous occupez d'une ferme sur une autre planète. Vous devez alors élever différents slime, le jeu se déroulant à la première personne. D'abord apparu sur steam en early access, il est sorti en version définitive cette année et a même eu droit à une sortie sur Xbox One directement offert dans l'offre Game With Gold du mois d'août.le studio Monomi Park vient d'annoncer avoir franchit la barre symbolique du. Un joli score que les esprits chagrins s'empresseront de relier à l'offre GWG, mais ce serait une erreur, en effet, le studio précise que ce sont bien les ventes qui sont comptabilisées ici, pour ce qui est du programme Game With Gold, le jeu a été téléchargé 3,5 millions de fois.