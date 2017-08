Lundi, nous aurons un gros trailer et une séquence de gameplay de, montrant notamment des batailles aériennes (et surtout spatiales, miam), en attendant, une petite fuite des familles avec une courte pub' nous donnant un aperçu de ce qu'on pourra voir plus en détails dans trois jours, vers 18h30.Pas de lienhélas (et de toute façon, ce sera vite supprimé) donc c'est par ici que ça se passe :Ce rendu de malade, cette mise en scène digne des films... Qu'il s'annonce bon ce jeu, vivement !