C'est parti pour le Micro Test N°10 :Overcoocked pour vous faire court , c'est un peu le Mario Kart de la cuisine ! Un jeu très fun en multi-joueur , sauf qu'ici la coopération est de mise , à 2 ,3 ou 4 il faudra rapidement s'organiser pour savoir qui fait quoi , laver les assiettes , envoyer les plats , préparer ... on trouve rapidement ces marques , et les parties s’enchaînent aussi vite les fou rires ! On ce marre , on s'engueule , on s'organise , c'est vraiment un joyeux bordel en local , et c'est ça qui est fun ! Les stages changent a chaque fois , avec son lot de piège ... ( Cuisiner sur de la glace ... dans le noir , ou avec le décor qui bouge toutes les 30 secondes et casse toute votre organisation de départ ...ect )Il y a de quoi faire avec un mode scénario assez longs, 2 cartes supplémentaires , si vous avez la version spéciale du jeu , et un mode duel pour savoir qui est le plus rapide et organisé !Si vous chercher un jeu , pour jouer avec votre copine/femme qui n'est pas trop gameuse , ou potes/gosses c'est le jeu fais pour vous ! C'est un délire total !Du fun , une ost sympa , graphiquement léger , mais mignon , une jouabilité un peu bizarre sur les premières parties , mais a lequel on s'adapte finalement assez rapidement ( mais il faut être assez précis) , bref tous les voyant sont au vert !Je vous mets une petite vidéo que j'ai trouvé sur youtube , que j'ai trouvé assez rigolote ( je connais pas le gars ) mais ça montre bien le principe et les fous rires !Et la petite vidéo pour bien comprendre le concept !Prochain test :Nier Automata, Disgaea 5 , The Sexy brutale , Fire Emblem Echoes , Persona 5 , Until Dawn , Splatoon 2 , Doom , Sonic Mania ...(j'ai du boulot)Test précédents :1: Dragon Quest 8 (3DS , PS2) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS, Wii U) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4, PS3) : 18/208: Arms (NS) : 14/209: Life is Strange : ( PS4 , One , PC ) : 15/2010: OverCoocked : ( NS ,PS4 , One , Pc ) : 17/20