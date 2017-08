Je me suis rererematé The Machinist en cette soirée. Ce film m'envoute à chaque fois.Christian Bale joue à merveille (comme d'hab?) et son physique est vraiment bouleversant quand on sait que c'est lui derrière le costume du chevalier noir...L'OST est vraiment très bonne aussi, elle met dans l'ambiance.L'histoire est assez simple mais on sent vraiment la fatigue du personnage... Jusqu'au dénouement...Auriez vous de votre côté des films à me proposer?"Dernièrement" j'ai rematé aussi Les Ardennes, vraiment pas mal, on me l'avait conseillé après avoir kiffé Bullhead.