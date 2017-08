Reçu aujourd'hui et grâce à notre ami loop pour 1 super prix (25€ fdpi) !J'ai hâte de le tester ce soir c'est surement l'une des séries de jeu de plateforme que j'ai adoré le plus dans mon adolescence.Plus impressionnant techniquement qu'un Super Mario 64 à l'époque, il servait vraiment de vitrine technique à la psone (en même temps c'est naughty dog derriere) même si évidemment la comparaison s'arrête là tant la philosophie des 2 jeux concurrents est différente (et tant Mario 64 est surement l'un des jeux de plateforme les plus extraordinaire jamais crée)