En attendant l'article que je publierai normalement cette semaine, voici de quoi patienter pour le moment.Falcom a mis en ligne sur youtube un échantillon de 6 pistes qui seront inclus dans l'Ost mini.La piste N°4 et 5 ne me disent rien pour le moment. A voir avec l'ensemble des pistes dans le jeu.Guan a fait une traduction rapide du morceau de générique.

Like

Who likes this ?

posted the 08/18/2017 at 07:09 PM by gunotak